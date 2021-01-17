В Копенгагенском университете в Дании сообщили, что впервые обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции из ЮАР.

Мутацию коронавируса подтвердили у мужчины на острове Зеландия, который недавно вернулся из ОАЭ. Об этом пишет местное издание Berlingske.

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С эпидемической точки зрения сейчас очень плохое время для появления у нас этого типа вируса, потому что он имеет некоторые характеристики британского штамма. А мы не хотим усложнять ситуацию, в которой находимся,

– сказал профессор экспериментальной вирусологии Алан Рандруп Томсен.

К слову, ученые считают, что мутировавший штамм коронавируса является более заразным. Новый штамм вируса известен как B.1.351 / 501Y.

Новый штамм коронавируса, идентифицированный в ЮАР, был обнаружен уже в 20 странах и территориях. В ВОЗ заявили, что чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей для его изменения. Высокий уровень передачи означает, что нам следует ожидать появления новых вариантов

Также ряд стран закрывают свои границы из-за распространения в мире мутации коронавируса под названием N501Y.



Новый штамм коронавируса / Инфографика 24 канала