В Дании рекордная заболеваемость COVID-19
Органы здравоохранения страны сообщили о 6324 новых больных (население страны – 5,8 миллиона). Это уже почти на 2 тысячи случаев больше, чем на пике эпидемии прошлой зимой.
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В больницах находятся 465 пациентов, из них 66 – в реанимации.
Индекс воспроизводства вируса составляет 1.1, что свидетельствует о дальнейшем нарастании волны эпидемии.
За день на сотню случаев Омикрона больше
Количество подтвержденных случаев инфицирований штаммом Омикрон за сутки выросло на сотню – до 361 случая,
– говорится в сообщении.
Правительство планирует пересмотреть ограничения для сдерживания эпидемии.
Главное об Омикроне в Дании
Первые случаи инфицирования штаммом Омикрон Дания подтвердила 28 ноября, больными оказались два человека, вернувшиеся из ЮАР.
Десяток случаев заражений проследили после концерта электронной музыки с участием около полутора тысяч зрителей, который состоялся 27 ноября.
Однако, новая волна эпидемии коронавируса стала набирать размах еще задолго до появления штамма Омикрон в Дании – с конца октября.
Что известно о штамме Омикрон?
Его уже обнаружили в Европе, Израиле, США, Гонконге и других странах. Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%. ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не обнаружено ни одной смерти.
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