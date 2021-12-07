В Дании рекордная заболеваемость COVID-19

Органы здравоохранения страны сообщили о 6324 новых больных (население страны – 5,8 миллиона). Это уже почти на 2 тысячи случаев больше, чем на пике эпидемии прошлой зимой.

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В больницах находятся 465 пациентов, из них 66 – в реанимации.

Индекс воспроизводства вируса составляет 1.1, что свидетельствует о дальнейшем нарастании волны эпидемии.

За день на сотню случаев Омикрона больше

Количество подтвержденных случаев инфицирований штаммом Омикрон за сутки выросло на сотню – до 361 случая,

– говорится в сообщении.

Правительство планирует пересмотреть ограничения для сдерживания эпидемии.

Главное об Омикроне в Дании

Первые случаи инфицирования штаммом Омикрон Дания подтвердила 28 ноября, больными оказались два человека, вернувшиеся из ЮАР.

Десяток случаев заражений проследили после концерта электронной музыки с участием около полутора тысяч зрителей, который состоялся 27 ноября.

Однако, новая волна эпидемии коронавируса стала набирать размах еще задолго до появления штамма Омикрон в Дании – с конца октября.

Что известно о штамме Омикрон?

Его уже обнаружили в Европе, Израиле, США, Гонконге и других странах. Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%. ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не обнаружено ни одной смерти.

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