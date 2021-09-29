В частности, для проведения дополнительных прививок медики будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.

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Схема ревакцинации в Дании уже действует, большинство жителей домов престарелых и жителей страны с ослабленной иммунной системой, уже получили бустерную дозу.

Что такое бустерная вакцинация

Бустер – это дополнительная доза вакцины. Так, например, в случае вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac – третья доза препарата. В случае с препаратом от Johnson & Johnson – вторая, ведь Janssen (название вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson) – единственная сертифицированная ВОЗ однократной вакцина.

Точное время, когда мы начнем ревакцинацию, зависит от дополнительных данных, в частности, снижение иммунитета и побочных эффектов,

– говорится в заявлении Управления здравоохранения Дании.

Обратите внимание! С начала пандемии в Дании обнаружено 357 тысяч случаев COVID-19, из них 2,6 тысячи летальных случаев.

Ревакцинацию рекомендуют проводить вакцинами от Pfizer или Moderna

К слову, в Минздраве объяснили различия между тремя типами вакцин от коронавируса, в частности особенности действия мРНК-вакцин – Pfizer и Moderna.

мРНК–вакцина – как действует мРНК–вакцина – содержит молекулы мРНК, кодирующей шиповидный белок коронавируса. Попадает в клетки человека и дает им инструкцию, как создать этот белок. Иммунная система распознает, что этот белок не принадлежит человеку и вырабатывает антитела к нему. Поэтому, организм учится, как защититься от настоящего вируса.

Johnson & Johnson рекомендовала две дозы

Источник: BusinessInsider

Впрочем, ранее в Johnson & Johnson сообщили, что бустерная доза их вакцины, которую рекомендуют вводить через два месяца после первой прививки, повышает эффективность защиты до 94%. В частности, после второй дозы количество антител увеличивается в 4 – 6 раз.