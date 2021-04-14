Согласно сообщениям, Дания может стать первой страной в ЕС, которая навсегда прекратит использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Если решение будет подтверждено, это задержит развертывание вакцинации в Дании на несколько недель.

О том, что страна хочет отказаться от AstraZeneca, сообщило Датское агентство по лекарственным средствам. Это радикальное решение планируют принять из-за связи вакцины с тромбообразованием.

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Кстати, Дания является первой страной, которая приостановила использование AstraZeneca из-за сообщения о тромбах. Это произошло еще 11 марта.

Кроме AstraZeneca, в стране пока одобрены вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Но в стране приостановили введение вакцины J&J сразу после сообщений из США о том, что вакцина может вызвать тромбы.

Вакцинация в Дании: что известно

Копенгаген получил около 1,5 миллионов доз различных вакцин в пределах закупок ЕС. В стране уже использовали около 1,3 миллиона доз. Из них 202 920 инъекций были сделаны вакциной от AstraZeneca, а почти 1,2 миллиона – вакциной Pfizer.

AstraZeneca, тромбозы и хаос: реакция различных стран ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что преимущества вакцины значительно больше, чем риск возникновения тромбозов.

Вопреки этому совету некоторые страны ЕС, в частности Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания и Нидерланды ввели различные возрастные ограничения на использование препарата.

Португалия призвала все страны ЕС принять одно и то же ограничение, позволив использование этой вакцины только на людях 60 лет.

Кроме этого, активная дезинформация относительно неэффективности вакцины для пожилых людей подорвала доверие к вакцине.