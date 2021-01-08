Дания объявила об ограничении въезда из всех стран мира из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Правительство Дании рекомендует гражданам воздержаться от поездок за границу. Об этом сообщает телеканал TV2.

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В страну смогут попасть только лица с уважительной целью, а именно через работу, учебу или семью в Дании. С собой нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Также граждане Дании не смогут вернуться домой самолетом, если не будут иметь отрицательного теста на коронавирус.

По состоянию на 1 января 2021 года, в Дании заболели COVID-19 179 168 человек, за минувшие сутки в стране заболели 1 660 человек. Из них – 1 518 умерли, 149 955 – выздоровели.

Вакцинация в Дании

В стране продолжается прививка граждан вакциной против коронавируса, которая началась 27 декабря. В первую очередь в Дании вакцинируют жителей домов для престарелых и персонал; лиц старше 65 лет, которые получают дома помощь от социальных служб и людей от 85 лет. Кроме того, получила вакцину и королева Дании Маргрете II.



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