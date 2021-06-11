Дания поставит в Украину 500 тысяч доз COVID-вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Дания Метте Фредериксен. Она рассказала, что Дания готова поставить в Украину вакцину против коронавируса.

Так, Дания готова поставить в Украину 500 тысяч доз вакцины против коронавируса. Правда, пока неизвестно, какой.

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Стоит заметить, что в Дании приняты только 2 COVID-вакцины: Moderna и Pfizer-BioNTech. Вероятнее всего, что нам передадут препараты от каких-то из этих производителей.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав Украины

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 1 395 312 украинцев. 1 395 310 из них получили 1 дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 204 038 человек. Всего в стране провели 1 599 348 прививок.

За прошедшие сутки, 10 июня, в стране COVID-прививки получили 54 329 человек. 30 744 из них получили первую дозу препарата. Еще 23 585 человек получили конечную, вторую дозу вакцины.

Какие вакцины использовали:

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 087,

Привито вакциной Coronavac – 299 271,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 255 555,

Привито вакциной AstraZeneca – 353 009,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.