11 марта органы здравоохранения Дании заявили, что временно прекращают использование вакцины AstraZeneca против коронавируса. У некоторых пациентов после укола образовались тромбы, один из которых умер.

Власть подчеркнула, что пока не установлено, действительно ли существует связь между вакциной и образованием тромбов.

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В заявлении Управления здравоохранения Дании попросили у регионов, которые отвечают за вакцинацию, прекратить использование препарата AstraZeneca до дальнейшего уведомления.

К такому шагу прибегли после сообщений о серьезных случаях образования тромбов среди людей, вакцинированных препаратом от AstraZeneca.

В управлении добавили, что есть "убедительные доказательства того, что вакцина безопасна и эффективна", но через 2 недели должна состояться консультация с Датским агентством по лекарственным средствам.

Важно отметить, что мы не прекратили использование вакцины AstraZeneca, мы просто останавливаем ее использования,

– заявил директор Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

Он также сообщил, умер 1 вакцинированный человек. Поэтому EMA начало расследование этой смерти.

Существует обширная документация, подтверждающая, что вакцина безопасна и эффективна. Но и мы, и Датское агентство по лекарственным средствам должны действовать в соответствии с информацией о возможных серьезных побочных эффектах как в Дании, так и в других европейских странах,

– пояснил Бростром.

Как и в случае с Южной Кореей, это может быть только совпадением. Но все случаи тщательно проверяются.