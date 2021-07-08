Дания выделит Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса

Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию с коронавирусом с министром иностранных дел Дании. Дипломат поблагодарил коллегу за помощь Украине в борьбе с пандемией.

Детали встречи дипломатов

Политики обсудили сертификаты о вакцинации. Встреча министра иностранных дел Украины с Йеппе Кофодом состоялась в Вильнюсе на конференции по вопросам реформ в Украине.

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Кулеба предложил Кофоду заключить договоренность между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Кроме того, дипломат поблагодарил за то, что Дания выделит нам 500 тысяч доз вакцины. В то же время какой именно, пока не отмечают.

Темпы вакцинации в Украине

По данным Минздрава, по состоянию на 8 июля прививки против коронавируса сделали 3 196 848 людей. Из них 1 018 258 завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы.

За сутки 7 июля медики вакцинировали 104 680 украинцев. Из них 62 651 человек получил вторую дозу.

Прививки проводили 682 мобильные бригады по иммунизации, 1 462 пункта прививки и 31 центр вакцинации населения.



Профилактика коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала