Дания купит таблетки для радиационной защиты
В ведомстве отметили, что это решение было принято на основе прогноза и расчетов влияния ядерного инцидента вблизи Дании, проведенных специалистами датского агентства по чрезвычайным ситуациям.
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Мы постоянно проверяем нашу готовность и, при необходимости, модернизируем ее. Датское управление здравоохранения только что провело переоценку системы готовности Дании и рекомендует увеличить запасы йода,
– говорится в сообщении.
Согласно прогнозу специалистов, 2 миллиона таблеток йода будет достаточно, чтобы покрыть группу риска в Дании в случае ядерной катастрофы. К ним относятся дети до 18 лет, медработники до 40 лет, а также беременные и кормящие женщины.
Но министр здравоохранения Дании подчеркнул, что сейчас нет определенного риска. В Минздраве Дании добавили, что переоценка произошла в результате войны в Украине, которая "показала, что мир непредсказуем".
О своем желании в закупке такого лекарства уже сообщили Финляндия, Бельгия, Болгария, Румыния и другие страны Европы.
Как помогает лекарство с йодом при утечках радиации
При таких катастрофах выделяется радиоактивный йод, который при вдыхании концентрируется в щитовидной железе и может привести к раку. Таблетки йода калия насыщают железу йодом, предотвращая всасывание радиоактивного вещества.