Дания закупит 2 миллиона таблеток йода на случай ядерной катастрофы

Управление здравоохранения Дании заявило о намерении закупить 2 миллиона таблеток йода, которые будут использованы в случае ядерной катастрофы.

Дания купит таблетки для радиационной защиты

В ведомстве отметили, что это решение было принято на основе прогноза и расчетов влияния ядерного инцидента вблизи Дании, проведенных специалистами датского агентства по чрезвычайным ситуациям.

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Мы постоянно проверяем нашу готовность и, при необходимости, модернизируем ее. Датское управление здравоохранения только что провело переоценку системы готовности Дании и рекомендует увеличить запасы йода,

– говорится в сообщении.

Согласно прогнозу специалистов, 2 миллиона таблеток йода будет достаточно, чтобы покрыть группу риска в Дании в случае ядерной катастрофы. К ним относятся дети до 18 лет, медработники до 40 лет, а также беременные и кормящие женщины.

Но министр здравоохранения Дании подчеркнул, что сейчас нет определенного риска. В Минздраве Дании добавили, что переоценка произошла в результате войны в Украине, которая "показала, что мир непредсказуем".

О своем желании в закупке такого лекарства уже сообщили Финляндия, Бельгия, Болгария, Румыния и другие страны Европы.

Как помогает лекарство с йодом при утечках радиации

При таких катастрофах выделяется радиоактивный йод, который при вдыхании концентрируется в щитовидной железе и может привести к раку. Таблетки йода калия насыщают железу йодом, предотвращая всасывание радиоактивного вещества.