Диагноз

Первое, о чем упоминает мама Дани, Анна, – это отчаяние и слезы в кабинете врача после диагностирования у сына расстройства аутистического спектра. Сначала двухлетнего малыша привели к врачу из-за подозрения на гиперактивность, но не все оказалось так просто.

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Начались бесконечные поездки по городу в поисках занятий и терапии. Потом я поняла, что терапию надо брать в свои руки, и мы начали заниматься дома. Я всюду искала знания и много училась, а дома мы развернули настоящий центр развития для Дани. Мы непрерывно шли шаг за шагом, изучали речь, понимание обращенного языка, эмоции, ответы на вопросы и разыгрывали разнообразные диалоги.

– рассказывает женщина.

Мальчик стал одним из героев проекта МОО "Ребенок с будущим", который занимается адвокацией прав детей с аутизмом в Украине – новогоднего календаря 2022 года.

Образование мальчика

Это дало отличные результаты: все упорядочилось и жизнь вошла в понятное, привычное русло. Впоследствии Даня стал посещать частные детские сады и ходить на подготовительные занятия. В первый класс пошел в государственную школу и сейчас учится в инклюзивном классе.

Мама убеждена, что при наличии желания можно договориться о сотрудничестве с неравнодушными, открытыми, творческими людьми, которые есть как в государственном, так и в частном учреждении. Но важным аспектом успешной инклюзии является сопровождение ребенка тьютором для помощи и подсказок в разных социальных ситуациях со сверстниками и в обучении.

В школе Дане помогает в классе и с домашними заданиями прекрасная ассистентка учителя, а дома за выполнением домашних обязанностей следит младшая сестренка Мелания, которой семь лет. Девочка контролирует, застелил ли Даниил кровать после сна, и напоминает положить вещи в шкаф. Брат с сестричкой – лучшие друзья, которые порой ссорятся, но со временем мирятся. Мелания помогает Дане в разных видах деятельности, а Даниил помогает сестренке понять, что все люди разные и нуждаются в помощи, любви и принятии:

Наша инклюзия сделана нашими руками. Ассистентка учителя постоянно учится и многое делает для успеха. На самом деле, инклюзия есть там, где к ней готовятся и где знают, что и как делать.

А вообще Дане очень повезло с окружающими: все воспитатели и педагоги всегда поддерживали, верили и искренне пытались помочь:

"У нашей семьи исключительно позитивный социальный опыт. Мне кажется, что и общество в целом становится приветливее к разным детям и взрослым, лучше их понимает. Возможно, это только наш опыт. А может, мы очень тщательно подобрали возможности и окружение, поэтому Дане всегда было комфортно в разных средах", – рассказала Анна.

Увлечения и хобби

Даня увлекается и занимается многими интересными делами, но интересы со временем меняются. Пару лет назад парень фанател от мультфильма "Паровозик Томас и его друзья" – знал имя каждого, находил знакомую игрушку в рекламных брошюрах, коллекционировал героев и построил железную дорогу на весь дом. Затем сфокусировался на "Lego Mixels". К сожалению, небольших человечков производить прекратили, и Даня упорно принялся искать любимых персонажей на досках и сайтах объявлений:

Однажды сын заказал у американского коллекционера фигурку за 4 тысячи гривен! Хорошо, что я вовремя успела отменить заказ.

Сейчас юноша интересуется военной техникой, читает о ней, перерисовывает изображения с экрана, даже играет в "Танки". Мама Дани радуется этому, ведь если для других родителей компьютерные игры – это не совсем хорошо, то для нее – радость и большое достижение, потому что сын интересуется тем же, что и его сверстники, а это при аутизме большая редкость.

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Также Даниил интересуется картами и флагами, математическими преобразованиями, 3D принтерами и опытами, названиями всех американских небоскребов. К сожалению, читать длинные тексты Дане затруднительно, но это не препятствие к получению знаний. При возникновении интереса подросток переворачивает Интернет и находит всю информацию об объекте интереса – часами рассматривает изображения и видео, читает короткие описания.

Даня не только умник, но и спортивный парень. Юноша посещает занятия по карате, плавает в бассейне, а сейчас увлекся настольным теннисом. Радостно занимается программами "Лего-изобретателя" – парню нравится конструировать разнообразные подвижные модели. Конечно, не все получается и нужна помощь педагога, но когда нужно сложить архитектурное сооружение, справляется сам.

Подростку свойственны также мечтательность и целеустремленность. В свои 12 лет Даня уже четко определился с будущей профессией: парень хочет стать начальником поезда. А удастся ли – время покажет.