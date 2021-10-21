Об этом рассказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт. Он провел экстренную встречу с представителями здравоохранения страны следующим же вечером.

Важно Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

Баннетт приказал чиновникам внимательно следить за этим новым субвариантом коронавируса AY4.2 и "активизировать эпидемиологические расследования".

Необходимо принять быстрые меры, чтобы сохранить достигнутый до сих пор успех в борьбе с вирусом,

– говорится в заявлении.

Также премьер призвал поддерживать тесное сотрудничество и обмен информацией со странами, в которых также обнаружили этот штамм.

Также отметили, что за последнее время в стране зафиксировали "всего несколько случаев" нового вируса.

Детали. Как сообщалось, мутировавший коронавирус Дельта в Израиле подтвердили у 11-летнего мальчика. Он вернулся из Молдовы. Пока неизвестно, чем отличается новый штамм от обычной Дельты.

Новые меры в Израиле

Правительство страны рассматривает вопрос о том, чтобы ввести обязательный карантин для всех, кто контактирует с больными AY4.2, даже если они полностью вакцинированы.

Каждый, кто въезжает в Израиль, независимо от своего гражданства или статуса вакцинации, должен пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Специалисты говорят, что Израиль находится на конце своей четвертой волны коронавируса, поскольку за последние несколько недель зафиксировали много новых серьезных случаев.