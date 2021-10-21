Данные о первой мутации Дельты в Израиле передадут в Европу

Штамм коронавируса Дельта AY4.2 впервые обнаружили в Израиле 19 октября 2021 года. Данные о мутированном варианте передадут в Европу.

Об этом рассказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт. Он провел экстренную встречу с представителями здравоохранения страны следующим же вечером.

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Баннетт приказал чиновникам внимательно следить за этим новым субвариантом коронавируса AY4.2 и "активизировать эпидемиологические расследования".

Необходимо принять быстрые меры, чтобы сохранить достигнутый до сих пор успех в борьбе с вирусом,

– говорится в заявлении.

Также премьер призвал поддерживать тесное сотрудничество и обмен информацией со странами, в которых также обнаружили этот штамм.

Также отметили, что за последнее время в стране зафиксировали "всего несколько случаев" нового вируса.

Новые меры в Израиле

Правительство страны рассматривает вопрос о том, чтобы ввести обязательный карантин для всех, кто контактирует с больными AY4.2, даже если они полностью вакцинированы.

Каждый, кто въезжает в Израиль, независимо от своего гражданства или статуса вакцинации, должен пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Специалисты говорят, что Израиль находится на конце своей четвертой волны коронавируса, поскольку за последние несколько недель зафиксировали много новых серьезных случаев.

Что известно о Дельте AY4.2? Мутация коронавируса Дельта AY4.2 циркулирует в Великобритании примерно с июля 2021 года. Как сообщает



Новый штамм содержит свойства , которые могут добавить "живучесть" вирусу. Впрочем, пока нет никаких признаков того, что AY.4.2 заразнее уже известных штаммов коронавируса.



Сейчас продолжаются исследования, чтобы понять, насколько угрожающей является новая мутация и смогут ли преодолеть AY.4.2 имеющиеся COVID-вакцины. Мутация коронавируса Дельта AY4.2 циркулирует в Великобритании примерно с июля 2021 года. Как сообщает BBC , штамм Дельта в настоящее время является доминирующим в Великобритании, но последние официальные данные свидетельствуют о том, что 6% случаев этого штамма принадлежат к новой мутации AY.4.2, которую некоторые называют Дельта плюс.Новый штамм содержит свойства , которые могут добавить "живучесть" вирусу. Впрочем, пока нет никаких признаков того, что AY.4.2 заразнее уже известных штаммов коронавируса.Сейчас продолжаются исследования, чтобы понять, насколько угрожающей является новая мутация и смогут ли преодолеть AY.4.2 имеющиеся COVID-вакцины.

Как сообщалось, мутировавший коронавирус Дельта в Израиле подтвердили у 11-летнего мальчика. Он вернулся из Молдовы. Пока неизвестно, чем отличается новый штамм от обычной Дельты.