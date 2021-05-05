Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожной карте по вакцинации против COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц.

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"Поэтому, руководствуясь Законом Украины № 2297-VI "О защите персональных данных" от 01.06.2010, департаменты здравоохранения областей и г. Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли во время заполнения формы для записи на прививки против COVID-19 остаточными дозами", – добавили в пресс-службе.

Что известно о вакцинации публичных лиц

11 марта 2021 года Минздрав приказом №443 позволило прививать остаточными дозами вакцины приоритетные группы риска со следующего этапа вакцинации.

Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать к прививке публичных и общественных деятелей.

В Минздраве подчеркнули, что новые изменения в Дорожной карте больше не предусматривают такой возможности.

Что будут делать с остаточными дозами?

Теперь во избежание утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.