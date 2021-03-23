Киберексперты обнаружили продажу в даркнете вакцин от COVID-19, отрицательные результаты тестов на коронавирус и паспорта вакцинации

В даркнете продают вакцины от коронавируса

Так, цены варьируются от 500 до 750 долларов США на дозы вакцин компаний AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson. Интересно то, что российскую вакцину "Спутник V" в даркнете оценили дороже AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Также анонимные продавцы предлагают поддельные сертификаты о прививках по цене 150 долларов. Сейчас количество таких объявлений более 1200. Киберексперты считают, что продавцы вакцин находятся в США, Испании, Германии, Франции и России.

Киберексперты компании Check Point наблюдали за появлением объявлений с января, когда они впервые заметили объявление о продаже вакцины.

Фальшивые отрицательные тесты и COVID-паспорта

Эксперты наткнулись и на объявление о продаже фальшивых отрицательных результатов теста на коронавирус.

Мы делаем негативные ковид-тесты для путешествий за границу, для трудоустройства и тому подобного. Покупайте два негативных теста и получите третий бесплатно,

– пишут в объявлениях.

Кроме того, киберексперты рассказали, что видели предложения приобрести паспорт вакцинации за 150 долларов. Для покупки нужно предоставить свои имя и фамилию, некоторые даты, а "обо всем остальном не нужно беспокоиться", также оплату следует делать в криптовалюте.

Киберексперты предупреждают, что покупка справок в даркнете очень рискованное дело.

Людям важно понимать, что попытка получить вакцину, паспорт вакцинации или отрицательный результат теста неофициальными методами чрезвычайно рискованное дело, поскольку хакеры больше заинтересованы в ваших деньгах и личных данных для использования в собственных целях,

– заявил руководитель исследования.

Что интересно, киберексперты действительно преобрели дозу вакцины Sinopharm у продавца за 750 долларов для исследования, но еще не получили ее. Check Point призывает страны принять систему QR-кода для всей документации по вакцинам, чтобы усложнить подделку.

Что такое даркнет

Добавим, что даркнет – это сеть, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение, настройки или авторизацию. Буквально даркнет расшифровывается как "скрытая или темная сеть".

Даркнет часто используется в различных незаконных видах деятельности, поскольку там затруднена идентификация пользователей.