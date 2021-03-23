В даркнете продают фальшивые COVID-паспорта и вакцины от коронавируса
Киберексперты обнаружили продажу в даркнете вакцин от COVID-19, отрицательные результаты тестов на коронавирус и паспорта вакцинации
Источник:BBC
В даркнете продают вакцины от коронавируса
Так, цены варьируются от 500 до 750 долларов США на дозы вакцин компаний AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson. Интересно то, что российскую вакцину "Спутник V" в даркнете оценили дороже AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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Также анонимные продавцы предлагают поддельные сертификаты о прививках по цене 150 долларов. Сейчас количество таких объявлений более 1200. Киберексперты считают, что продавцы вакцин находятся в США, Испании, Германии, Франции и России.
Киберексперты компании Check Point наблюдали за появлением объявлений с января, когда они впервые заметили объявление о продаже вакцины.
Фальшивые отрицательные тесты и COVID-паспорта
Эксперты наткнулись и на объявление о продаже фальшивых отрицательных результатов теста на коронавирус.
Мы делаем негативные ковид-тесты для путешествий за границу, для трудоустройства и тому подобного. Покупайте два негативных теста и получите третий бесплатно,
– пишут в объявлениях.
Кроме того, киберексперты рассказали, что видели предложения приобрести паспорт вакцинации за 150 долларов. Для покупки нужно предоставить свои имя и фамилию, некоторые даты, а "обо всем остальном не нужно беспокоиться", также оплату следует делать в криптовалюте.
Киберексперты предупреждают, что покупка справок в даркнете очень рискованное дело.
Людям важно понимать, что попытка получить вакцину, паспорт вакцинации или отрицательный результат теста неофициальными методами чрезвычайно рискованное дело, поскольку хакеры больше заинтересованы в ваших деньгах и личных данных для использования в собственных целях,
– заявил руководитель исследования.
Что интересно, киберексперты действительно преобрели дозу вакцины Sinopharm у продавца за 750 долларов для исследования, но еще не получили ее. Check Point призывает страны принять систему QR-кода для всей документации по вакцинам, чтобы усложнить подделку.
Что такое даркнет
Добавим, что даркнет – это сеть, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение, настройки или авторизацию. Буквально даркнет расшифровывается как "скрытая или темная сеть".
Даркнет часто используется в различных незаконных видах деятельности, поскольку там затруднена идентификация пользователей.
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