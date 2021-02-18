Руководитель программ по охране здоровья ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий заявил, что переговоры относительно документации по поставке вакцины Pfizer в Украине продолжаются.

18 февраля в ходе тренинга по снабжению и логистике препарата Славуцкий заявил, что COVID-вакцина Pfizer может поступить в Украину в конце февраля или в начале марта.

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Есть один документ, который Украина ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта,

– сказал Андрей Славуцкий.

Он также рассказал, что вакцину от Pfizer в Украину будет поставлять ЮНИСЕФ. В любое время суток партию из "Борисполя" сможет забрать логистическая компания. По его словам, ее мощности позволяют принять то количество, которое будет доставлено.

Затем вакцины переместят на центральный склад компании, а затем будут поставлять в регионы в лотках с сухим льдом.

В каждом лотке будет 195 флаконов, а в одном флаконе – по 6 доз. Мобильные бригады ежедневно будут получать 96 или 102 дозы (16 – 17 флаконов).

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