Даты поставки COVID-вакцины в Украину снова сдвинули: Pfizer может поступить весной
Руководитель программ по охране здоровья ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий заявил, что переговоры относительно документации по поставке вакцины Pfizer в Украине продолжаются.
Источник:Интерфакс-Украина
18 февраля в ходе тренинга по снабжению и логистике препарата Славуцкий заявил, что COVID-вакцина Pfizer может поступить в Украину в конце февраля или в начале марта.
К теме Степанову стоит готовиться к серьезному разговору: Кравчук о задержке вакцинации в Украине
Есть один документ, который Украина ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта,
– сказал Андрей Славуцкий.
Он также рассказал, что вакцину от Pfizer в Украину будет поставлять ЮНИСЕФ. В любое время суток партию из "Борисполя" сможет забрать логистическая компания. По его словам, ее мощности позволяют принять то количество, которое будет доставлено.
Затем вакцины переместят на центральный склад компании, а затем будут поставлять в регионы в лотках с сухим льдом.
В каждом лотке будет 195 флаконов, а в одном флаконе – по 6 доз. Мобильные бригады ежедневно будут получать 96 или 102 дозы (16 – 17 флаконов).
AstraZeneca доставят первой, но вакцинация с ней не начнется
- Согласно плану вакцинации, иммунизация в стране должна начаться с медицинских сотрудников, работающих с COVID-19.
- Главный санврач страны Виктор Ляшко в интервью BBC ранее рассказал, что медиков будут прививать именно препаратом от Pfizer-BioNTech. Ведь это вакцина с самыми сложными условиями хранения и транспортировки. В эфире шоу "Право на власть" 11 февраля он подтвердил, что для старта вакцинации Украина будет ждать вакцину от Pfizer. Ведь в противном случае нужно будет переделывать весь план.
- Поэтому иммунизация в Украине начнется только после того, как в Украину прибудут вакцины от Pfizer-BioNTech.
- Ранее Максим Степанов сообщил, что 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer должны прибыть в Украину в конце февраля 2021 года. Хотя раньше в Минздраве заявляли, что вакцинация в стране начнется в середине месяца.
Поделиться новостью