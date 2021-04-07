Министр здравоохранения Максим Степанов призвал не доверять слухам о побочных эффектах от вакцинации. Речь идет конкретно о препарате от AstraZeneca.

О своем отношении к информации, циркулирующей вокруг вакцин, чиновник рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. Министр призвал "не фантазировать" относительно побочных эффектов от препарата.

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Минздрав постоянно контактирует с Европейским агентством лекарственных средств относительно возможных рисков вакцинации.

Как только будут официальные документы, а не комментарии, то тогда будем смотреть на текст заключения и потом принимать соответствующее решение,

– отметил Степанов.

CoronaVac еще проходит лабораторный контроль

Пока что именно вакциной Covishield от AstraZeneca иммунизируют против коронавируса украинцев. По словам Степанова, китайская вакцина CoronaVac, первая партия которой тоже прибыла в Украину, пока проходит проверку. Лабораторный контроль должен завершиться 10 апреля.

EMA о побочных эффектах от вакцинации препаратом AstraZeneca

Отметим, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь между возникновением тромбов и вакцинацией препаратом AstraZeneca. В ведомстве назвали симптомы этого побочного эффекта, чтобы при их наличии люди безотлагательно обращались к врачам.

Важно! В ЕМА отметили, что такой побочный эффект возникает крайне редко, поэтому польза вакцинации превышает все риски. Среди всех зарегистрированных случаев большинство тромбозов случались у женщин в возрасте до 60 лет.