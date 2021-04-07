Давайте не фантазировать, – Степанов о побочных эффектах от вакцин
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал не доверять слухам о побочных эффектах от вакцинации. Речь идет конкретно о препарате от AstraZeneca.
Источник:24 канал
О своем отношении к информации, циркулирующей вокруг вакцин, чиновник рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. Министр призвал "не фантазировать" относительно побочных эффектов от препарата.
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Минздрав постоянно контактирует с Европейским агентством лекарственных средств относительно возможных рисков вакцинации.
Как только будут официальные документы, а не комментарии, то тогда будем смотреть на текст заключения и потом принимать соответствующее решение,
– отметил Степанов.
CoronaVac еще проходит лабораторный контроль
Пока что именно вакциной Covishield от AstraZeneca иммунизируют против коронавируса украинцев. По словам Степанова, китайская вакцина CoronaVac, первая партия которой тоже прибыла в Украину, пока проходит проверку. Лабораторный контроль должен завершиться 10 апреля.
EMA о побочных эффектах от вакцинации препаратом AstraZeneca
Отметим, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь между возникновением тромбов и вакцинацией препаратом AstraZeneca. В ведомстве назвали симптомы этого побочного эффекта, чтобы при их наличии люди безотлагательно обращались к врачам.
Какова ситуация с вакцинацией в Украине?По состоянию на 7 апреля в Украине вакцинировали 320 263 человек от коронавируса. Однако только 2 человека получили 2 дозы препарата.
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