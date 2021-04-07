Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав не довіряти чуткам про побічні ефекти від вакцинації. Мовиться конкретно про препарат від AstraZeneca.

Про своє ставлення до інформації, що циркулює навколо вакцин, урядовець розповів в ефірі одного з українських телеканалів. Міністр закликав "не фантазувати" щодо побічних ефектів від препарату.

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МОЗ постійно контактує з Європейським агентством лікарських засобів щодо можливих ризиків вакцинації.

Як тільки будуть офіційні документи, а не коментарі, тоді будемо дивитися на текст висновку, і потім приймати відповідне рішення,

– зазначив Степанов.

CoronaVac ще проходить лабораторний контроль

Поки що саме вакциною Covishield від AstraZeneca імунізують проти коронавірусу українців. За словами Степанова, китайська вакцина CoronaVac, перша партія якої теж прибула в Україну, поки проходить перевірку. Лабораторний контроль має завершитись 10 квітня.

EMA про побічні ефекти від вакцинації препаратом AstraZeneca

Зазначимо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнало зв'язок між виникненням тромбів та вакцинацією препаратом AstraZeneca. У відомстві назвали симптоми цього побічного ефекту, аби за їх наявності люди невідкладно зверталися до лікарів.

Важливо! У ЕМА наголосили, що такий побічний ефект виникає вкрай рідко, отож користь вакцинації перевищує всі ризики. Серед усіх зареєстрованих випадків більшість тромбозів траплялися у жінок віком до 60 років.