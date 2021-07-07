Коммерческий контракт, – Коваль сказал, мог ли Пекин давить на Киев в поставке вакцины

Западные информационные агентства сообщили, что Китай давил на Украину. Однако поставки вакцин – это коммерческий контракт, а не государственная помощь.

Украина платит деньги за вакцину. Если бы контракт сорвали, то санкции были бы на китайской компании. Об этом в эфире сказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

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Коваль подчеркнул, что сроки и объемы поставок. Поэтому все выполняют согласно коммерческому контракту, а китайское Министерство иностранных дел не руководит компанией Sinovac.

Проблема украинских дипломатов

Китаевед не считает, что Украина могла не получить вакцину, потому что отозвала подпись из резолюции ООН по ситуации в западной провинции Китая Синьцзян, где нарушают права человека.

"Я не верю в такую версию событий. Пекин раньше этого не делал. Могу поверить в то, что он по дипломатическим каналам смог возмущаться, что Украина поставила подпись под заявлением, которое инициировала Канада", – сказал Коваль.

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Он отметил, что важнее является последовательность украинской политики. Если сначала поставили подпись, то ее нет смысла отзывать.

"Подпись таки отозвали. Это вопрос не к китайцам, а к нашим дипломатам", – подчеркнул китаевед.

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