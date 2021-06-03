Байден должен объявить план действий, который поможет ускорить темпы вакцинации в стране и охватить 70% населения ко Дню Независимости, который отмечается в США 4 июля.

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Как будут поощрять американцев

Среди возможных бонусов американцы могут получить:

  • бесплатное пиво;
  • денежное вознаграждение;
  • билеты на спортивные мероприятия;
  • оплачиваемый государством отпуск.

Что известно о вакцинации в США

Источник: Our World in Data

  • В Соединенных Штатах для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовый препарат Johnson&Johnson.
  • Ранее Байден заявлял о намерении привить, хотя одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.
  • За время пандемии в США зафиксировано более 33,2 миллиона случаев коронавируса, более 595 тысяч инфицированных умерли.
  • По состоянию на первое июня в США более 168 миллионов людей получили 1 дозу препарата, почти 136 миллионов прошли полную вакцинацию. Это 51,3% и 41,4% всего населения соответственно.