Даже бесплатное пиво: в США всем, кто вакцинировался против COVID-19 будут предоставлять бонусы

Президент США Джо Байден объявит программу ускорения темпов вакцинации против COVID-19. В рамках программы предусмотрен ряд мероприятий для поощрения американцев.
Байден должен объявить план действий, который поможет ускорить темпы вакцинации в стране и охватить 70% населения ко Дню Независимости, который отмечается в США 4 июля.
Также по теме: За сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 более 34 тысяч человек
Как будут поощрять американцев
Среди возможных бонусов американцы могут получить:
- бесплатное пиво;
- денежное вознаграждение;
- билеты на спортивные мероприятия;
- оплачиваемый государством отпуск.
Что известно о вакцинации в США
Источник: Our World in Data
- В Соединенных Штатах для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также одноразовый препарат Johnson&Johnson.
- Ранее Байден заявлял о намерении привить, хотя одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.
- За время пандемии в США зафиксировано более 33,2 миллиона случаев коронавируса, более 595 тысяч инфицированных умерли.
- По состоянию на первое июня в США более 168 миллионов людей получили 1 дозу препарата, почти 136 миллионов прошли полную вакцинацию. Это 51,3% и 41,4% всего населения соответственно.