Даже бесплатное пиво: в США всем, кто вакцинировался против COVID-19 будут предоставлять бонусы

Президент США Джо Байден объявит программу ускорения темпов вакцинации против COVID-19. В рамках программы предусмотрен ряд мероприятий для поощрения американцев.

Байден должен объявить план действий, который поможет ускорить темпы вакцинации в стране и охватить 70% населения ко Дню Независимости, который отмечается в США 4 июля.

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Как будут поощрять американцев

Среди возможных бонусов американцы могут получить:

бесплатное пиво;

денежное вознаграждение;

билеты на спортивные мероприятия;

оплачиваемый государством отпуск.

Что известно о вакцинации в США

Источник: Our World in Data