Даже два года спустя после госпитализации с COVID-19 остаются симптомы болезни

Через два года после заражения COVID-19 половина пациентов, госпитализированных в больницы, все еще имеют по крайней мере один симптом болезни.

Новое исследование последствий коронавируса

Исследования провели с участием 1192 человек в Китае, которые инфицировались SARS-CoV-2 во время первой фазы пандемии в 2020 году. Хотя физическое и психическое здоровье в целом улучшилось со временем, исследование показывает, что пациенты с COVID-19 по-прежнему имеют худшее состояние здоровья и качество жизни, чем люди, которые не болели.

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Особенно это касается участников с длительным COVID-19, обычно имеющих по крайней мере один симптом, включая усталость, одышку и проблемы со сном через два года после инфицирования коронавирусом.

Долгосрочное влияние COVID-19 на здоровье оставалось почти не изученным, поскольку самые длинные исследования на сегодняшний день длились примерно один год. Отсутствие базовых показателей состояния здоровья COVID-19 и сравнение с общей популяцией в большинстве исследований также затрудняло определение того, насколько выздоровели пациенты с COVID-19.

Даже через два года люди не могут полностью поправиться

Средний возраст участников этого исследования к моменту выписки составлял 57 лет, 54% были мужчинами.

Через шесть месяцев после того, как они заболели, 68% участников сообщили о по крайней мере один оставшийся симптом COVID.

Через два года после заражения количество сообщений о симптомах снизилось до 55%.

Утомление или мышечная слабость были симптомами, о которых чаще всего сообщали.

Независимо от тяжести начальной болезни 89% участников вернулись к своей начальной работе через два года.

Через два года после первого заболевания пациенты с COVID-19, как правило, имеют худшее состояние здоровья, чем общее население: 31% сообщают об усталости или мышечной слабости, а 31% – о проблемах со сном. Доля участников без COVID-19, сообщивших об этих симптомах, составляла 5% и 14% соответственно.

Пациенты с COVID-19 также чаще сообщали о ряде других симптомов, включая боль в суставах, сердцебиение, головокружение и головные боли. В опросниках качества жизни пациенты с COVID-19 также чаще сообщали о боли или дискомфорте (23%) и тревожности или депрессии (12%), чем участники, не болевшие COVID-19.



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