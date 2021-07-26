Ученые сделали такие выводы в результате анализа данных переболевших коронавирусом пациентов. Все они проходили тесты на интеллект и опросы о COVID-19.

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В рамках исследования ученые сопоставили результаты разных групп людей с учетом возраста, расы, пола, дохода, образования, усталости депрессии и тревоги. Всего к работе привлекли более 80 тысяч человек, 12 тысяч из которых переболели коронавирусом.

Результаты исследования:

У выздоровевших от COVID-19 пациентов (в том числе и тех, что болели бессимптомно) наблюдались значительные когнитивные нарушения по сравнению с контрольной группой.

Ученые обнаружили, что коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 действительно ухудшает интеллект. И чем тяжелее болеет человек, тем более негативный эффект.

У пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ. По словам исследователей, даже инсульт влияет на когнитивные способности меньше: ущерб для мозга, от него можно сравнить с ущербом от COVID в средней форме.

Какие умственные способности больше всего страдают от COVID-19

Ученые сообщили, что больше всего от коронавируса страдает способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания.

А когнитивные способности не восстанавливаются до прежнего уровня даже после выздоровления.