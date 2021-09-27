Даже легкое течение COVID-19 серьезно ускоряет старение мозга

Исследователи собирают все новые и важные сведения о влиянии COVID-19 на тело и мозг. Новые результаты вызывают опасения по поводу долгосрочного влияния коронавируса на биологические процессы, такие как старение.

Появилось все больше доказательств того, что COVID-19 может влиять на тело и мозг в течение месяцев или дольше после заражения. Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Великобритании.

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Исследователи опирались на имеющуюся базу данных под названием UK Biobank, которая содержит данные изображений мозга более 45 тысяч жителей Великобритании начиная с 2014 года. Исследовательская группа проанализировала данные изображений мозга и позвала на дополнительное сканирование тех людей, которые переболели COVID-19 и тех, кого не коснулась инфекция (эти добровольцы стали контрольной группой).

Результаты исследования

Команда обнаружила заметные отличия в сером веществе, которое состоит из клеточных тел нейронов, обрабатывающих информацию в головном мозге.

У людей, которые болели коронавирусом, была меньше толщина ткани серого вещества в областях мозга, известных как лобная и височная доли.

По мере старения объем или толщина серого вещества уменьшается, но у переболевших COVID-19 эти изменения были больше, чем обычно.

Интересно, что у людей с легким течением коронавируса результаты были такими же, как и у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме и был госпитализирован.

Изменения были очевидными и в жизни

Кроме этого, ученые исследовали изменения в производительности при выполнении когнитивных задач. Оказалось, что те люди, которые болели COVID-19, медленнее обрабатывали информацию по сравнению с теми, кто этого не делал.