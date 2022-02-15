Даже легкое течение коронавируса серьезно повреждает сердце и сосуды

Даже после минимальных симптомов COVID-19, около трети пациентов сталкиваются с долгосрочными последствиями инфекции. Большое исследование из США показало, что легкое течение COVID-19 значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое исследование последствий коронавируса

Для оценки вероятности сердечно-сосудистых заболеваний в течение года после перенесенной инфекции ученые Вашингтонского университета воспользовались базой данных Министерства по делам ветеранов США. Исследователи проанализировали состояние здоровья 153,7 тысячи ветеранов, у которых подтвердили COVID-19, большинство из них (131 тысяча человек) перенесли инфекцию легко.

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Их данные сравнили с информацией о здоровье более 5,6 миллиона людей, которые не болели коронавирусом, и еще 5,8 миллиона пациентов, наблюдавшихся до 2019 года.

Коронавирус значительно повышает риск сердечных заболеваний

Результаты неприятно удивили авторов исследования: у пациентов после COVID-19 значительно повышался риск развития 20 сердечно-сосудистых состояний в течение года.

вероятность ишемического инсульта была в среднем на 52% выше по сравнению с контрольной группой;

риск развития ишемической болезни сердца увеличивался после инфекции на 72%;

частота сердечных приступов была выше на 63%.

Самый высокий риск был у тех, кто перенес тяжелую форму COVID-19 и был госпитализирован, однако даже после легких симптомов коронавируса он был значительным. К тому же, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была высокой даже у пациентов младше 65 лет, без хронических заболеваний и вредных привычек.

Ученые отметили, что тяжелое течение COVID-19 связано с наибольшим количеством осложнений, очень важно, чтобы непривитые люди как можно быстрее получили вакцину, снижающую риск госпитализации и смерти.

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