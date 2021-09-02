Даже не очень грязный воздух вредит здоровью

Новое исследование показало, что условно чистый воздух тоже может быть опасным. Но существуют способы уменьшить его негативное влияние на здоровье.

В последние годы в развитых странах наблюдается снижение загрязненности воздуха. Например, в 2019 году количество проб воздуха возле автомагистралей, в которых были превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, было в 2,29 раза меньше, чем в 2012 году.

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Однако некоторые исследования показывали, что вредные вещества в воздухе могут влиять на здоровье даже в концентрациях, которые считаются допустимыми. Авторы новой научной работы оценили их опасность для жизни.

Ученые проанализировали данные из восьми исследований, проведенных в шести европейских странах, которые охватили около 325 тысяч человек. За участниками наблюдали в течение 20 лет.

Влияние воздуха на здоровье людей

Анализ подтвердил, что чем выше в воздухе концентрации мелкодисперсных частиц с диаметром менее 2,5 микрон (PM2.5) и диоксида азота, тем больше риск смерти людей:

Увеличение концентрации частиц PM2. 5 на 5 микрограммов на кубический метр (μg / м3) было связано с ростом риска смерти на 13%.

Диоксида азота на 10 μg / м3 – на 8,6%.

Связь этих веществ с риском смерти была значительной даже при очень низких концентрациях, которые допустимы нормами ВОЗ и развитых стран.

Без превышения норм увеличение концентрации частиц PM2.5 на 5 μg / м3 было связано с ростом риска смерти почти на 30%.

Вероятность смерти у людей, которые вдыхали диоксид азота в допустимых дозах, увеличивалась на 10% при росте концентрации диоксида азота на каждые 10 μg / м3.

Как уменьшить воздействие грязного воздуха

Источник: ERS

Если точно известно, что загрязнение воздуха превышает допустимые нормы, можно использовать респираторы N95.

Чаще пользоваться велосипедом и ходить пешком. При этом стараться обходить или объезжать большие дороги и другие источники загрязнения.

При использовании машины нужно закрывать окна, использовать систему вентиляции воздуха с фильтрацией.

Физическая активность противостоит эффектам грязного воздуха.

Дома для приготовления пищи следует использовать печи, которые работают на газе или электричестве. Кухня должна хорошо проветриваться.

Для комнат можно использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Эта рекомендация актуальна для людей, которые особенно уязвимы к действию грязного воздуха.

Для облегчения влияния грязного воздуха на легкие и сердце необходимо проводить профилактические меры, например, поддерживать нормальный вес и физическую активность, не курить.