В Европе самая старая жительница – 116-летняя сестра Андре (Люсиль Рандоне) из Франции – переболела COVID-19. Ее болезнь прошла без симптомов, поэтому женщина и сама удивилась, что болеет.

О диагнозе COVID-19 она узнала 16 января. Отметила, что чувствовала себя прекрасно.

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Я даже не знала, что у меня это есть,

– сказала сестра Андре.

Справка. Сестра Андре – старейшая из европейцев. Однако самым старым человеком мира является японка Кане Танака. Она 2 января отметила свой 118-й день рождения.

Сестра Андре изолировалась

Как только женщина узнала о диагнозе, сразу же изолировалась. Сестра Андре не навещала мессы. Вышла из изоляции тогда, когда тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Сейчас женщина готовится к празднику – 11 февраля ей исполнится 117 лет. Его сестра Андре будет отмечать в доме для престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне.



Сестра Андре и не почувствовала, что заболела / Скриншот из видео AllTimeTopTens

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