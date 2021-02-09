Даже не знала, что у меня это есть: самая старшая жительница Европы выздоровела от COVID-19
В Европе самая старая жительница – 116-летняя сестра Андре (Люсиль Рандоне) из Франции – переболела COVID-19. Ее болезнь прошла без симптомов, поэтому женщина и сама удивилась, что болеет.
Источник:Var-Matin
О диагнозе COVID-19 она узнала 16 января. Отметила, что чувствовала себя прекрасно.
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Я даже не знала, что у меня это есть,
– сказала сестра Андре.
Сестра Андре изолировалась
Как только женщина узнала о диагнозе, сразу же изолировалась. Сестра Андре не навещала мессы. Вышла из изоляции тогда, когда тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Сейчас женщина готовится к празднику – 11 февраля ей исполнится 117 лет. Его сестра Андре будет отмечать в доме для престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне.
Сестра Андре и не почувствовала, что заболела / Скриншот из видео AllTimeTopTens
COVID-19 у людей старшего возраста: новости
Коронавирус – смертоносный недуг, который является очень опасным именно для людей старшего возраста. Несмотря на это, есть множество историй со счастливыми концом.
- В частности, с недугом прекрасно справилась 107-летняя жительница Нидерландов Корнелия Рас.
- Также в Италии от COVID-19 вылечилась 104-летняя Ада Зануссо. У нее были проблемы с дыханием и высокая температура тела.
- В Турции выздоровела от коронавируса 107-летняя Хавахан Карадениз. Медики рассказывали, что у женщины был крепкий иммунитет.
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