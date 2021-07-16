Об этом свидетельствуют данные исследования Международного агентства по исследованиям рака и Всемирной организации здравоохранения, которое недавно опубликовали в журнале Lancet Oncology.
К слову Какие виды рака вызывает алкоголь
В 2020 году 1 из 7 новых случаев рака в мире связан именно с потреблением алкоголя, в целом – это 100 000 случаев по всему миру,
– говорится в статье.
Детали исследования
Исследование основывается на данных о влиянии алкоголя почти из всех стран мира. В частности, ученые учли результаты опросов и данные о продажах, которые объединили с последними оценками риска развития рака при употреблении спиртного.
Ученые приводят пример Канады, где употребление алкоголя связали с 7000 новыми случаями рака, из которых:
- 24% – рак молочной железы;
- 20% – толстой кишки;
- 15% – прямой кишки;
- 13% – полости рта и печени.
Почему алкоголь может провоцировать онкозаболевания
Основным механизмом того, как алкоголь увеличивает риск рака, является ухудшение функций восстановления ДНК.
Хроническое употребление алкоголя приводит не только к циррозу печени, но и к нарушению регуляции половых гормонов, что в свою очередь способствует возникновению рака молочной железы.
Алкоголь также увеличивает риск рака головы и шеи у курильщиков, поскольку спиртное увеличивает поглощение канцерогенов из табака,
– отметил соавтор исследования доктор Кевин Шилд.
Не существует безопасной дозы алкоголя
Главный посыл исследователей: легкое и умеренное потребление алкоголя также опасно.
Потребление алкоголя в любой степени связано с риском. К примеру, если женщина выпивает стакан вина в день, то риск заболеть раком молочной железы у нее выше на 6%.
Исследователи также отметили, что пандемия способствовала увеличению спроса на алкоголь, а потому правительства стран должны усилить контроль за производством и сбытом спиртных напитков.
Как вариант, добавить на этикетки бутылок информацию о том, что потребление алкоголя повышает риск заболеть раком.