Об этом свидетельствуют данные исследования Международного агентства по исследованиям рака и Всемирной организации здравоохранения, которое недавно опубликовали в журнале Lancet Oncology.

К слову Какие виды рака вызывает алкоголь

Примечательно, что повышенный риск обнаружили даже среди тех, кто употребляет алкоголь в небольших или в умеренных дозах.

В 2020 году 1 из 7 новых случаев рака в мире связан именно с потреблением алкоголя, в целом – это 100 000 случаев по всему миру,

– говорится в статье.

Детали исследования

Исследование основывается на данных о влиянии алкоголя почти из всех стран мира. В частности, ученые учли результаты опросов и данные о продажах, которые объединили с последними оценками риска развития рака при употреблении спиртного.

Ученые приводят пример Канады, где употребление алкоголя связали с 7000 новыми случаями рака, из которых:

24% – рак молочной железы;

20% – толстой кишки;

15% – прямой кишки;

13% – полости рта и печени.

Почему алкоголь может провоцировать онкозаболевания

Основным механизмом того, как алкоголь увеличивает риск рака, является ухудшение функций восстановления ДНК.

Хроническое употребление алкоголя приводит не только к циррозу печени, но и к нарушению регуляции половых гормонов, что в свою очередь способствует возникновению рака молочной железы.

Алкоголь также увеличивает риск рака головы и шеи у курильщиков, поскольку спиртное увеличивает поглощение канцерогенов из табака,

– отметил соавтор исследования доктор Кевин Шилд.

Не существует безопасной дозы алкоголя

Главный посыл исследователей: легкое и умеренное потребление алкоголя также опасно.

Потребление алкоголя в любой степени связано с риском. К примеру, если женщина выпивает стакан вина в день, то риск заболеть раком молочной железы у нее выше на 6%.

Исследователи также отметили, что пандемия способствовала увеличению спроса на алкоголь, а потому правительства стран должны усилить контроль за производством и сбытом спиртных напитков.

Как вариант, добавить на этикетки бутылок информацию о том, что потребление алкоголя повышает риск заболеть раком.

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