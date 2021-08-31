Даже незначительная доза алкоголя может нарушить сердечный ритм
Источник:Annals of Internal Medicine
Только один бокал вина может быстро и существенно повысить риск фибрилляции предсердий у человека. Об этом свидетельствует исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Это исследование является первым доказательством того, что употребление алкоголя значительно увеличивает вероятность нарушения сердечного ритма в течение нескольких часов. Полученные данные противоречат распространенному мнению о том, что алкоголь может иметь "кардиозащитное действие".
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Фибрилляция предсердий является наиболее распространенной сердечной аритмией. И хоть звучит она не слишком угрожающе, это состояние может привести к снижению качества жизни, инсульту и смерти.
Вопреки распространенному мнению, что фибрилляция предсердий связана с чрезмерным употреблением алкоголя, похоже, что даже одного алкогольного напитка может быть достаточно, чтобы увеличить риск,
– заявил доктор медицинских наук Грегори Маркус.
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование на 100 пациентах с подтвержденной ФП, которые употребляли не менее одного алкогольного напитка в месяц. Пациенты были набраны из поликлиник общей кардиологии и кардио-электрофизиологии UCSF.
Из исследования исключили лишь тех людей, у которых в анамнезе были алкогольные или психотропные расстройства, люди с определенными аллергиями или те, которые меняли план лечения.
Как проводилось исследование
- Каждый человек носил монитор электрокардиограммы (ЭКГ) около четырех недель.
- Участники нажимали на кнопку каждый раз, когда выпивали алкогольный напиток стандартного размера.
- Кроме этого, периодически исследователи брали анализы крови, которые отображают потребление алкоголя за предыдущие недели.
- В течение всего периода исследования участники употребляли в среднем один напиток в день.
Выводы ученых
Исследователи обнаружили, что каждый эпизод ФП был связан с употреблением алкоголя и с повышением концентрации алкоголя в крови.
Авторы также отметили, что исследование имело ограничения. К примеру, пациенты могли забывать нажимать кнопки на мониторе или же намеренно минимизировать количество нажатий. Кроме этого, в исследовании не участвовала контрольная группа из здоровых людей.