Даже незначительная доза алкоголя может нарушить сердечный ритм

Только один бокал вина может быстро и существенно повысить риск фибрилляции предсердий у человека. Об этом свидетельствует исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Это исследование является первым доказательством того, что употребление алкоголя значительно увеличивает вероятность нарушения сердечного ритма в течение нескольких часов. Полученные данные противоречат распространенному мнению о том, что алкоголь может иметь "кардиозащитное действие".

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Фибрилляция предсердий является наиболее распространенной сердечной аритмией. И хоть звучит она не слишком угрожающе, это состояние может привести к снижению качества жизни, инсульту и смерти.

Вопреки распространенному мнению, что фибрилляция предсердий связана с чрезмерным употреблением алкоголя, похоже, что даже одного алкогольного напитка может быть достаточно, чтобы увеличить риск,

– заявил доктор медицинских наук Грегори Маркус.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование на 100 пациентах с подтвержденной ФП, которые употребляли не менее одного алкогольного напитка в месяц. Пациенты были набраны из поликлиник общей кардиологии и кардио-электрофизиологии UCSF.

Из исследования исключили лишь тех людей, у которых в анамнезе были алкогольные или психотропные расстройства, люди с определенными аллергиями или те, которые меняли план лечения.

Как проводилось исследование

Каждый человек носил монитор электрокардиограммы (ЭКГ) около четырех недель.

Участники нажимали на кнопку каждый раз, когда выпивали алкогольный напиток стандартного размера.

Кроме этого, периодически исследователи брали анализы крови, которые отображают потребление алкоголя за предыдущие недели.

В течение всего периода исследования участники употребляли в среднем один напиток в день.

Выводы ученых

Исследователи обнаружили, что каждый эпизод ФП был связан с употреблением алкоголя и с повышением концентрации алкоголя в крови.

Авторы также отметили, что исследование имело ограничения. К примеру, пациенты могли забывать нажимать кнопки на мониторе или же намеренно минимизировать количество нажатий. Кроме этого, в исследовании не участвовала контрольная группа из здоровых людей.