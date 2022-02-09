Сохраняя простой режим 8 – 9-часового сна, можно обеспечить профилактику большинства метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Группа исследователей из США даже провела соответствующий эксперимент.
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В нем приняли участие 80 взрослых людей с избыточным весом. В среднем они спали менее 6,5 часов в сутки.
Участникам рекомендовали в течение двух недель увеличить продолжительность сна до 8,5 часов. Никаких других обязательств или инструкций у них не было.
Гигиена сна
Объективно отслеживать потребление калорий помог тест мочи – метод стабильных изотопов, добавленных в воду участников, позволял точно оценить поступление питательных веществ и расход энергии.
И хотя рекомендовали увеличить продолжительность сна примерно на 2 часа, большинство достигли отметки всего плюс 1,2 часа дополнительно сна.
В среднем участники стали потреблять на 270 килокалорий меньше, а некоторые – и до 500 калорий.
Мы просто обучали человека правильной гигиене сна, давая индивидуальные рекомендации,
– прокомментировала результаты соавтор работы Эсра Тасали.
Впрочем, основной проблемой оказалось ограничение использования гаджетов перед сном.
Важные выводы
Если естественным образом снизить потребление калорий на 270 килокалорий в день за счет более длительного сна и сохранить эту полезную привычку, то в течение 3 лет можно легко сбросить примерно 12 килограммов, считают ученые.
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Такие изменения в любом возрасте обеспечат профилактику метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний или замедлят их прогрессирование.
"Мы просто показали, как без каких-либо сложных изменений в образе жизни можно похудеть", – сказала Тасали.