Сохраняя простой режим 8 – 9-часового сна, можно обеспечить профилактику большинства метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Группа исследователей из США даже провела соответствующий эксперимент.

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В нем приняли участие 80 взрослых людей с избыточным весом. В среднем они спали менее 6,5 часов в сутки.

Участникам рекомендовали в течение двух недель увеличить продолжительность сна до 8,5 часов. Никаких других обязательств или инструкций у них не было.

Справка. Из предыдущих исследований ученые знали, что недосыпание увеличивает количество потребляемой пищи на следующий день, поэтому решили проверить обратный эффект.

Гигиена сна

Объективно отслеживать потребление калорий помог тест мочи – метод стабильных изотопов, добавленных в воду участников, позволял точно оценить поступление питательных веществ и расход энергии.

И хотя рекомендовали увеличить продолжительность сна примерно на 2 часа, большинство достигли отметки всего плюс 1,2 часа дополнительно сна.

В среднем участники стали потреблять на 270 килокалорий меньше, а некоторые – и до 500 калорий.

Мы просто обучали человека правильной гигиене сна, давая индивидуальные рекомендации,

– прокомментировала результаты соавтор работы Эсра Тасали.

Впрочем, основной проблемой оказалось ограничение использования гаджетов перед сном.

Важные выводы

Если естественным образом снизить потребление калорий на 270 килокалорий в день за счет более длительного сна и сохранить эту полезную привычку, то в течение 3 лет можно легко сбросить примерно 12 килограммов, считают ученые.

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Такие изменения в любом возрасте обеспечат профилактику метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний или замедлят их прогрессирование.

"Мы просто показали, как без каких-либо сложных изменений в образе жизни можно похудеть", – сказала Тасали.