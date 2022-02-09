Даже один дополнительный час сна позволяет резко похудеть: новое исследование

Наглядный эксперимент показал, как через две недели только благодаря здоровым привычкам можно легко и даже с удовольствием начать худеть, аж до 12 килограммов за 3 года.

Сохраняя простой режим 8 – 9-часового сна, можно обеспечить профилактику большинства метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Группа исследователей из США даже провела соответствующий эксперимент.

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В нем приняли участие 80 взрослых людей с избыточным весом. В среднем они спали менее 6,5 часов в сутки.

Участникам рекомендовали в течение двух недель увеличить продолжительность сна до 8,5 часов. Никаких других обязательств или инструкций у них не было.

Гигиена сна

. Из предыдущих исследований ученые знали, что недосыпание увеличивает количество потребляемой пищи на следующий день, поэтому решили проверить обратный эффект.

Объективно отслеживать потребление калорий помог тест мочи – метод стабильных изотопов, добавленных в воду участников, позволял точно оценить поступление питательных веществ и расход энергии.

И хотя рекомендовали увеличить продолжительность сна примерно на 2 часа, большинство достигли отметки всего плюс 1,2 часа дополнительно сна.

В среднем участники стали потреблять на 270 килокалорий меньше, а некоторые – и до 500 калорий.

Мы просто обучали человека правильной гигиене сна, давая индивидуальные рекомендации,

– прокомментировала результаты соавтор работы Эсра Тасали.

Впрочем, основной проблемой оказалось ограничение использования гаджетов перед сном.

Важные выводы

Если естественным образом снизить потребление калорий на 270 килокалорий в день за счет более длительного сна и сохранить эту полезную привычку, то в течение 3 лет можно легко сбросить примерно 12 килограммов, считают ученые.

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Такие изменения в любом возрасте обеспечат профилактику метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний или замедлят их прогрессирование.

"Мы просто показали, как без каких-либо сложных изменений в образе жизни можно похудеть", – сказала Тасали.