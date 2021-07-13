Влияние хронической нехватки сна

Известно, что недостаток сна не только ухудшает когнитивные функции человека, но и может привести к необратимому повреждению и разрушению нейронов.

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Кроме того, расстройства сна негативно влияют на пищеварительную систему и вес, ослабляют иммунитет, могут обострить течение хронических заболеваний, в том числе почечные, повысить риск диабета, гипертонии, сердечных приступов и инсультов. У взрослых, которые спят слишком мало или слишком много, может повышаться риск сердечного приступа или инсульта.

Исследования кратковременного воздействия нехватки сна

Однако кратковременные эффекты от снижения качества сна исследовались не так широко, и ученые Университета Южной Флориды решили выяснить, как сказывается на самочувствии недосыпание в течение суток или нескольких дней.

Они проанализировали данные опроса о качестве сна, который проводился в период с 2004 по 2006 годы с участием около 2 тысяч взрослых американцев. В течение восьми дней добровольцы вели записи о том, как и сколько они спали, а также о своем самочувствии.

Результаты показали, что недосыпание даже в течение суток приводит к заметному снижению настроения и ухудшение самочувствия.

По мере увеличения продолжительности бессонница эти эффекты только усиливались и появлялись новые, такие как боль во всем теле, расстройства желудочно-кишечного тракта и респираторные симптомы, например, боль в горле или насморк.

Пик плохого самочувствия приходился на 6 сутки проблем со сном.

Когда человек плохо спит почти каждый день – это хроническое заболевание, которое наше тело и разум больше не могут терпеть. Исследование показало, что непрерывное бессонница приводит к неполному восстановлению организма и накоплению стресса, что ухудшает нашу повседневное самочувствие,

– отметили авторы исследования.