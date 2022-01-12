Даже пассивное курение вейпа вредит здоровью

Ученые из Университета Южной Калифорнии опубликовали исследование, в котором связывали пассивное действие паров никотина от электронных сигарет в домашних условиях с повышенным риском симптомов бронхита и одышки среди молодых людей.

Ряд экспертов уже выразили надежду на то, что если эти выводы будут иметь под собой почву, то у общества появится убедительное обоснование для запрета использования электронных сигарет и других устройств для вейпинга в общественных местах.

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И хотя вторичное воздействие твердых частиц от электронных сигарет меньше, чем от обычных сигарет, электронный "дым" тоже содержит летучие соединения и металлы, которые повреждают легочную ткань.

Новое исследование влияния курения

Ученые собрали подробную информацию о состоянии органов дыхания, активном и пассивном курении "электронного" никотина, а также о влиянии обычного табачного дыма и дыма каннабиса. Исследование проводилось с 2014 по 2019 год, средний возраст участников эксперимента – около 17 лет.

Считалось, что респонденты имели симптомы бронхита, если они сообщали о каком-либо из следующих признаков: бронхит в течение предыдущих 12 месяцев, ежедневный кашель утром в течение 3 месяцев подряд, ежедневный кашель в другое время суток в течение 3 месяцев подряд, заложенность носа или мокроты, которые были симптомами простуды.

Пассивное курение вейпа вредит здоровью

Оказалось, что участники, которые подвергались пассивному курению никотина, на 40% чаще сообщали о симптомах бронхита и на 53% – об одышке.

Сначала в исследовании приняли участие больше двух тысяч человек, но оказалось, что половина из них не только страдает от пассивного курения, но и самостоятельно курит. Для чистоты эксперимента ученые ограничили выборку 1 181 участником, которые не сообщали о курении или вейпинге за последние 30 дней.

В обновленной группе были отмечены еще более сильные ассоциации пассивного курения и неприятных симптомов. Эти молодые люди более чем вдвое чаще сообщали о хрипах, втрое чаще сообщали о симптомах бронхита и вдвое чаще сообщали об одышке, чем те, кто не имел влияния вторичного никотинового вейпинга.

Ранее ученые пришли к выводу, что мужчины, которые курят электронные сигареты, вдвое чаще страдают эректильной дисфункцией, чем мужчины, которые не курят.