Если попадают больные слишком тяжелые, то за сутки стационар расходует по 5 – 6 тонн кислорода. Теперь бочки, которые имеют 22 тонны объема, приходится пополнять дважды в неделю.

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Вакцинированных нет

В реанимации все койки заняты. Отделение работает на пределе. Смерти от коронавируса участились, говорят врачи.

"У нас нет вакцинированных пациентов, на самом деле вакцина действует. У меня, например, не так давно умер дедушка тут от COVID-19. Мы не успели его вакцинировать. Он тут лежал, он у меня на смене ушел. Вы не представляете насколько тяжело видеть всю эту ситуацию", – сказала анестезиолог ковидного госпиталя Волынской областной клинической больницы Екатерина Коснюк.

Возникающие осложнения

Сейчас в реанимации осталось 9 человек. Через час-полтора в засветы уйдет еще один пациент. Врачи даже говорят, что у пациентов, имеющих коронавирус, очень часто легкие рвутся.

Одно из осложнений ковида – образование пузырьков на легких, которые лопаются, и наступает проникновение воздуха в плевральную полость. Это называется пневмоторакс. Ставим трубки, дренажи, воздух выходит и дышать становится легче,

– рассказал торакальный хирург Волынской областной клинической больницы Владимир Гончарук.

Пациенты не могут говорить

Надежда Свистун может говорить. Она одна из 2 таких пациентов. Ее привезли из Камень-Каширской райбольницы еще месяц назад.

"Хочу выздороветь. Бог поможет", – сказала Надежда.

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"В течение лечения она была с нами достаточно активной и позитивной. Работала, пережила дважды неинвазивную ИВЛ. То есть аппарат помогал дышать через такую герметичную маску", – отметила Екатерина Коснюк.

Что спасает людей

Если в обычных палатах потоки кислорода могут достигать до 20 литров в минуту, то в реанимации определяют, какой именно процент медицинского кислорода требует человек. Предел положительной сатурации не переходит отметок 96-95%. Сейчас, когда затраты чрезвычайно высоки запасы дыхательного газа пополняют дважды в неделю.

"То, что кислород – золотой стандарт в лечении, и то, что это золото, мы поняли в начале первой волны, когда активно начали не скупать концентраторы, которые дают максимум 10 литров в минуту, а оснащать каждую кровать кислородной точкой", – отметил исполняющий обязанности директора Волынской областной клинической больницы Александр Дударь.

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Все места с подведенным оксигеном (а их 178) в госпитале заняты. Сейчас там более 180 пациентов. Вместо выписанных кладут других. Кто нуждается в меньших потоках кислорода, дышат через концентраторы.