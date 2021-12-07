Что обнаружили ученые

Недостаток и дефицит витамина Д нужно восполнять для профилактики гипертонии, сердечной недостаточности и других заболеваний.

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В мире сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности – от них умирают примерно 18 миллионов человек ежегодно.

Обратите внимание! Основными источниками витамина Д являются жирная рыба, яйца, грибы. Синтезирует витамин Д солнце.

Детали исследования

В исследовании приняли участие почти 45 тысяч человек, данные которых сравнили с группой контроля из 250 тысяч участников.

Оказалось, что самые низкие концентрации витамина Д повышали риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем вдвое.

Какие уровни витамина Д определили ученые

дефицит – на уровне 30 нмоль / л,

умеренный уровень – 30-50 нмоль / л,

нормальный – более 50 нмоль / л.

Это означает, что если поднять уровень витамина Д до нормы (среди населения), то можно снизить частоту сердечно-сосудистых заболеваний.