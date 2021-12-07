Дефицит одного лишь микроэлемента повышает риск проблем с сердцем
Источник:Unisa
Австралийские ученые опубликовали исследование, указывающее на важную роль витамина Д в организме человека. В частности, его недостаток вредит не только костям, но и сердечно-сосудистой системе.
Что обнаружили ученые
Недостаток и дефицит витамина Д нужно восполнять для профилактики гипертонии, сердечной недостаточности и других заболеваний.
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В мире сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности – от них умирают примерно 18 миллионов человек ежегодно.Обратите внимание! Основными источниками витамина Д являются жирная рыба, яйца, грибы. Синтезирует витамин Д солнце.
Детали исследования
В исследовании приняли участие почти 45 тысяч человек, данные которых сравнили с группой контроля из 250 тысяч участников.
Оказалось, что самые низкие концентрации витамина Д повышали риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем вдвое.
Какие уровни витамина Д определили ученые
- дефицит – на уровне 30 нмоль / л,
- умеренный уровень – 30-50 нмоль / л,
- нормальный – более 50 нмоль / л.
Это означает, что если поднять уровень витамина Д до нормы (среди населения), то можно снизить частоту сердечно-сосудистых заболеваний.