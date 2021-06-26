Оптимальный и критический уровни омега-3

Индекс омега-3 указывает на количество полиненасыщенных жирных кислот – ЭПК и ДГК в мембранах эритроцитов. Оптимальным считается индекс омега-3 на уровне 8%. Уровень ниже 4% считается фактором повышенного риска сердечно-сосудистых событий.

К теме Неожиданная причина полюбить картошку: она таки полезная

Исследование американских ученых показало, что данные о концентрации жирных кислот в эритроцитах были такими же информативными для оценки прогнозирования смертности, как и данные о статусе курения, уровне артериального давления, наличии диабета и показателях холестерина.

Это означает, что индекс омега-3 следует считать, вероятно, более важным фактором риска смертности, чем другие установленные ранее показатели.

Детали исследования

Чтобы прийти к таким выводам, они проанализировали данные 2500 участников. Наблюдение длилось около 7,5 лет и захватывало возраст от 66 до 73 лет. Исходные показатели ЭПК и ДГК были значительно связаны с риском смерти от всех причин.

Оказалось, что люди с высоким индексом омега-3 имели на 33% более низкий риск преждевременной смертности.

Полученные выводы указывают на необходимость коррекции рациона для всех людей, и особенно для пожилых. Основными источниками омега-3 считаются жирная рыба, семена льна, растительные масла и орехи.