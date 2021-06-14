Ученые также обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых лучей положительно влияет на выработку гормона эндорфина, который химически связан с морфием, героином и другими опиоидами.

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Детали исследования

УФ лучи повышают уровень эндорфина у мышей, которые демонстрировали во время исследований поведение, характерное для наркомании.

Известно, что УФ лучи необходимы для выработки витамина D, который организм человека не синтезирует самостоятельно.

Исследователи резюмировали, что дефицит витамина D усиливает привыкание.

Один из проведенных учеными анализов показал, что пациенты с низким уровнем витамина D имели на 50% выше риски привыкания к опиоидам, чем люди с нормальным уровнем этого витамина.

В частности, пациенты, которые имели серьезный дефицит этого микроэлемента, имели на 90% выше риски.

Витамин D – что это? Витамин D – это гормон, который вырабатывается телом, когда кожа подвергается воздействию солнца. Вы также можете получить его из рациона или добавок.

Признаки дефицита витамина D:

утомляемость

депрессивные настроения

боль в костях и мышцах

ощущение слабости

мышечные спазмы

потеря волос

изменение цвета зубов

Напомним, недавно ученые опровергли миф о возможной связи приема витамина D с улучшением клинических исходов у пациентов с COVID-19.

В частности, авторы исследования не нашли доказательств того, что у людей без дефицита витамина D хоть какие-то преимущества при заражении SARS-CoV-2. Пищевая добавка не защищает от возможных осложнений.

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