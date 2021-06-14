Дефицит витамина D повышает риск возникновения опиоидной зависимости

Согласно новому исследованию Массачусетских ученых, дефицит витамина D усиливает тягу к опиоидам, что в свою очередь увеличивает риски формирования зависимости. Витамин D может стать простым и эффективным способом борьбы с опиоидной зависимостью.

Ученые также обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых лучей положительно влияет на выработку гормона эндорфина, который химически связан с морфием, героином и другими опиоидами.

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Детали исследования

УФ лучи повышают уровень эндорфина у мышей, которые демонстрировали во время исследований поведение, характерное для наркомании.

Известно, что УФ лучи необходимы для выработки витамина D, который организм человека не синтезирует самостоятельно.

Один из проведенных учеными анализов показал, что пациенты с низким уровнем витамина D имели на 50% выше риски привыкания к опиоидам, чем люди с нормальным уровнем этого витамина.

В частности, пациенты, которые имели серьезный дефицит этого микроэлемента, имели на 90% выше риски.

Витамин D – что это? Витамин D – это гормон, который вырабатывается телом, когда кожа подвергается воздействию солнца. Вы также можете получить его из рациона или добавок.

Признаки дефицита витамина D:

утомляемость

депрессивные настроения

боль в костях и мышцах

ощущение слабости

мышечные спазмы

потеря волос

изменение цвета зубов

Исследователи резюмировали, что дефицит витамина D усиливает привыкание.

Напомним, недавно ученые опровергли миф о возможной связи приема витамина D с улучшением клинических исходов у пациентов с COVID-19.

В частности, авторы исследования не нашли доказательств того, что у людей без дефицита витамина D хоть какие-то преимущества при заражении SARS-CoV-2. Пищевая добавка не защищает от возможных осложнений.