Дефицит витамина D повышает риск возникновения опиоидной зависимости

14 июня 2021 , 19:35
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Источник:

MedicalxPress

Согласно новому исследованию Массачусетских ученых, дефицит витамина D усиливает тягу к опиоидам, что в свою очередь увеличивает риски формирования зависимости. Витамин D может стать простым и эффективным способом борьбы с опиоидной зависимостью.

Ученые также обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых лучей положительно влияет на выработку гормона эндорфина, который химически связан с морфием, героином и другими опиоидами.

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Детали исследования

УФ лучи повышают уровень эндорфина у мышей, которые демонстрировали во время исследований поведение, характерное для наркомании.

Известно, что УФ лучи необходимы для выработки витамина D, который организм человека не синтезирует самостоятельно.

Исследователи резюмировали, что дефицит витамина D усиливает привыкание.
  • Один из проведенных учеными анализов показал, что пациенты с низким уровнем витамина D имели на 50% выше риски привыкания к опиоидам, чем люди с нормальным уровнем этого витамина.
  • В частности, пациенты, которые имели серьезный дефицит этого микроэлемента, имели на 90% выше риски.
 
Витамин D – что это?

Витамин D – это гормон, который вырабатывается телом, когда кожа подвергается воздействию солнца. Вы также можете получить его из рациона или добавок.

Признаки дефицита витамина D:

  • утомляемость
  • депрессивные настроения
  • боль в костях и мышцах
  • ощущение слабости
  • мышечные спазмы
  • потеря волос
  • изменение цвета зубов

Напомним, недавно ученые опровергли миф о возможной связи приема витамина D с улучшением клинических исходов у пациентов с COVID-19.

В частности, авторы исследования не нашли доказательств того, что у людей без дефицита витамина D хоть какие-то преимущества при заражении SARS-CoV-2. Пищевая добавка не защищает от возможных осложнений.

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Автор: Анастасія Лукашевська