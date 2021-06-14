Дефицит витамина D повышает риск возникновения опиоидной зависимости

Согласно новому исследованию Массачусетских ученых, дефицит витамина D усиливает тягу к опиоидам, что в свою очередь увеличивает риски формирования зависимости. Витамин D может стать простым и эффективным способом борьбы с опиоидной зависимостью.
Ученые также обнаружили, что воздействие ультрафиолетовых лучей положительно влияет на выработку гормона эндорфина, который химически связан с морфием, героином и другими опиоидами.
Интересно Какие болезни передаются через грязные руки
Детали исследования
УФ лучи повышают уровень эндорфина у мышей, которые демонстрировали во время исследований поведение, характерное для наркомании.
Известно, что УФ лучи необходимы для выработки витамина D, который организм человека не синтезирует самостоятельно.Исследователи резюмировали, что дефицит витамина D усиливает привыкание.
- Один из проведенных учеными анализов показал, что пациенты с низким уровнем витамина D имели на 50% выше риски привыкания к опиоидам, чем люди с нормальным уровнем этого витамина.
- В частности, пациенты, которые имели серьезный дефицит этого микроэлемента, имели на 90% выше риски.
Витамин D – это гормон, который вырабатывается телом, когда кожа подвергается воздействию солнца. Вы также можете получить его из рациона или добавок.
Признаки дефицита витамина D:
- утомляемость
- депрессивные настроения
- боль в костях и мышцах
- ощущение слабости
- мышечные спазмы
- потеря волос
- изменение цвета зубов
Напомним, недавно ученые опровергли миф о возможной связи приема витамина D с улучшением клинических исходов у пациентов с COVID-19.
В частности, авторы исследования не нашли доказательств того, что у людей без дефицита витамина D хоть какие-то преимущества при заражении SARS-CoV-2. Пищевая добавка не защищает от возможных осложнений.Не можете выбрать удобный антисептик? Попробуйте салфетки Smile Sterill Bio. Они внесены в Государственный реестр дезинфицирующих средств и эффективно уничтожают микробы и вирусы.