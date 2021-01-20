Новым фактором риска развития рассеянного склероза может быть несбалансированное питание, а именно – дефицит одной из жирных кислот группы омега-9. Теперь ученые изучают влияние конкретного рациона на пациентов с этим неизлечимым заболеванием.

Причина рассеянного склероза

Эксперименты американских ученых показали, что новой причиной атеросклероза может быть дефицит олеиновой кислоты в жировой ткани пациента, пишет EurekAlert.

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Атеросклероз – что это? Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, которое запускает в организме аномальную иммунную реакцию и повреждает центральную нервную систему.

Ученые решили проанализировать влияние диеты на развитие рассеянного склероза, поскольку известно, что вызванное ожирением воспаление в организме может стать его причиной

Рацион без жирных кислот – фактор развития атеросклероза

Когда ученые изучали образцы ткани пациентов с установленным диагнозом, то выяснилось, что у них был дефицит олеиновой кислоты. Оказалось, что такая нехватка приводит к чрезмерной активации Т-клеток, которые запускают иммунную реакцию на здоровые клетки.

Эксперименты показали, что введение олеиновой кислоты в образцы жировой ткани, увеличивало уровни регуляторных Т-клеток, которые необходимы для контроля избыточной иммунной реакции в организме.

Мы давно знаем, что генетика и факторы окружающей среды играют важную роль в развитии рассеянного склероза. Наша работа предполагает, что новым фактором риска может быть диета,

– прокомментировал соавтор исследования Дэвид Хафлер.

Между тем требуются дальнейшие исследования, чтобы однозначно заявить, что добавка олеиновой кислоты в рацион улучшит состояние больных пациентов.