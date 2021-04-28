Восстановление обоняния может занять длительное время

Эксперты опубликовали свои рекомендации в Международном форуме аллергии и ринологии. В работе говорится, что восстановление обоняния может продолжаться долго, возможно, месяцы, но рекомендации по быстрому и эффективному восстановлению запахов очень простые.

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Что посоветовали специалисты

Чтобы восстановить обоняние нужно вдыхать хотя бы 4 разных аромата дважды в день.

Особое внимание следует обратить на такие источники запаха: гвоздики, розы, лимон и эвкалипт.

Но в то же время ученые рекомендуют менять запахи каждые 12 недель, чтобы повысить качество восстановления.

Лекарства не помогут

Обычно пациентам с заложенным или воспаленным носом назначают кортикостероидные препараты, но в случае с коронавирусом все гораздо сложнее, потеря обоняния происходит из-за поражения нервной системы, и такой метод может оказаться недейственным.

Кроме того, кортикостероиды могут спровоцировать ряд побочных эффектов, включая задержку жидкости, высокое кровяное давление и перепады настроения.