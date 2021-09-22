Глава Министерства здравоохранения рассказал, как будет происходить обновление электронных и бумажных версий документа.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"В сервисе Дия как только появится такая техническая возможность, будет прокомуниковано, что надо повторно обновить приложение. Сразу после этого придет сообщение о том, что срок действия сертификата продлен".
Насчет бумажного документа, то, когда его срок действия закончится, нужно будет прийти к своему семейному врачу.
По словам Ляшко, семейный врач сможет распечатать новый сертификат, поскольку вся информация есть в электронном виде.
Через медико-информационную систему это сделать очень просто, без каких-либо проблем,
– добавил министр.
Коротко о COVID-сертификатах
- Украинские COVID-сертификаты одними из первых получили признание Евросоюза. По состоянию на утро 20 августа Украина технически присоединилась к системе. Теперь украинцы могут загрузить приложение, сгенерировать документ и без проблем путешествовать по странам ЕС.
- Получить документ могут те украинцы, которые прошли через 2 дозы вакцинации. Сгенерировав документ в сервисе Дия, им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR-коду.
Напомним, в Украине отныне также действуют внутренние сертификаты о вакцинации, их можно получить уже после первой прививки. В общем внутренние COVID-сертификаты будут содержать информацию не только о вакцинации.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала