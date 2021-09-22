Действие COVID-сертификата можно продолжить: как его обновить

В Украине продлили срок действия сертификатов вакцинации против коронавируса. Срок действия которого составлял 180 дней теперь увеличен до 365 дней.

Глава Министерства здравоохранения рассказал, как будет происходить обновление электронных и бумажных версий документа.

Интересно Витамин D для женщин: как солнечный витамин влияет на репродуктивное здоровье

Виктор Ляшко – глава Минздрава "В сервисе Дия как только появится такая техническая возможность, будет прокомуниковано, что надо повторно обновить приложение. Сразу после этого придет сообщение о том, что срок действия сертификата продлен".

Насчет бумажного документа, то, когда его срок действия закончится, нужно будет прийти к своему семейному врачу.

По словам Ляшко, семейный врач сможет распечатать новый сертификат, поскольку вся информация есть в электронном виде.

Через медико-информационную систему это сделать очень просто, без каких-либо проблем,

– добавил министр.

Коротко о COVID-сертификатах

Украинские COVID-сертификаты одними из первых получили признание Евросоюза. По состоянию на утро 20 августа Украина технически присоединилась к системе. Теперь украинцы могут загрузить приложение, сгенерировать документ и без проблем путешествовать по странам ЕС.

Получить документ могут те украинцы, которые прошли через 2 дозы вакцинации. Сгенерировав документ в сервисе Дия, им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR-коду.

Напомним, в Украине отныне также действуют внутренние сертификаты о вакцинации, их можно получить уже после первой прививки. В общем внутренние COVID-сертификаты будут содержать информацию не только о вакцинации.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала