Если вы ранее получили уже документы о вакцинации со сроком на пол года, вам не составит труда его продлить.
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Цифровой COVID-сертификат
Чтобы продлить срок действия, необходимо зайти в приложение Дия и за месяц до окончания его действия – удалить документ и сгенерировать новый.
Бумажный COVID-сертификат
После завершения его действия, необходимо повторно обратиться к своему семейному врачу, чтобы он предоставил новое международное свидетельство, которое будет действовать в течение следующих 6 месяцев.
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Кто может получить документ
В Минздраве напомнили, что все украинцы, которые прошли полный курс иммунизации от COVID-19 могут получить Международное свидетельство о вакцинации и/или сгенерировать COVID-сертификат.
Это можно сделать сразу после получения второй дозы для дводозных вакцин и на 14-й день после прививки однодозной вакциной (Johnson&Johnson),
– подчеркнули в ведомстве.