Действие COVID-сертификата можно продолжить: в Минздраве объяснили, как это сделать

Согласно постановлению Кабмина от 15 сентября, зеленые международные COVID-сертификаты будут действовать 1 год, а не 6 месяцев. В Министерстве здравоохранения пояснили, что делать с документами, которые выдали еще до постановления.

Если вы ранее получили уже документы о вакцинации со сроком на пол года, вам не составит труда его продлить.

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Цифровой COVID-сертификат

Чтобы продлить срок действия, необходимо зайти в приложение Дия и за месяц до окончания его действия – удалить документ и сгенерировать новый.

Бумажный COVID-сертификат

После завершения его действия, необходимо повторно обратиться к своему семейному врачу, чтобы он предоставил новое международное свидетельство, которое будет действовать в течение следующих 6 месяцев.

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Кто может получить документ

В Минздраве напомнили, что все украинцы, которые прошли полный курс иммунизации от COVID-19 могут получить Международное свидетельство о вакцинации и/или сгенерировать COVID-сертификат.

Это можно сделать сразу после получения второй дозы для дводозных вакцин и на 14-й день после прививки однодозной вакциной (Johnson&Johnson),

– подчеркнули в ведомстве.

Зеленый COVID-сертификат уже доступен для всех пользователей приложения Дия. Желтый – можно сгенерировать для пользователей iOS, а Android ожидает подтверждения от Google Play. Он будет действовать 120 дней.



В чем разница между сертификатами / инфографика Минздрава