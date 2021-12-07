Действие наоборот: употребление марихуаны связали с нарушениями сна

Команда ученых из США и Канады выяснила, что употребление марихуаны может негативно повлиять на качество сна.

Каннабис и сон

Сон является одним из важнейших факторов как физического, так и психического здоровья. Так же как люди употребляют кофе, считая это идеальным стимулятором, много кто использует каннабис как "натуральное снотворное".

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В целом некоторые исследования показывали, что каннабис действительно может помочь наладить проблемы со сном, однако все не так просто.

Каннабис может наоборот нарушать сон

В недавнем обзоре ученые пришли к выводу, что доказательная база и аргументация таких тезисов "в целом непоследовательна и низкого качества".

А крупномасштабное исследование о влиянии каннабиса на продолжительность и качество сна поставило под сомнение его снотворную репутацию.

Данные об употреблении медицинской конопли и продолжительности сна для 21 729 взрослых были получены из Национального обследования здоровья и питания США.

Ученые отметили, что пока наука не достаточно знает о том, как каннабис и его различные соединения влияют на наш сон.

Каким образом каннабис может нарушать сон

Ученые предположили, что при длительном применении организм может привыкнуть к марихуане, что приведет к различным нарушениям сна.

Ученые считают, что все больше людей страдают от недостатка сна, однако это не должно подталкивать людей к употреблению марихуаны.