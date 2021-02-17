Антидепрессанты помогают облегчить симптомы депрессии: плохое настроение, тревожность и упадок сил. Часто люди говорят, что зависимы от антидепрессантов. Это не совсем так.

Для чего используют антидепрессанты

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Некоторые группы антидепрессантов назначают для лечения состояний:

хроническая боль – болевые ощущения, которые вызваны повреждением нервной системы, когда боль возникает без очевидной причины, например без удара. Может сопровождаться жжением, покалыванием или онемением;

мигрень – длительные приступы головной боли;

ночное недержание мочи;

булимия – пищевое расстройство, при котором человек постоянно хочет есть и не может это контролировать. Антидепрессанты при этом входят в комплексное лечение;

приливы – внезапное ощущение жара в области груди, шеи и лица в период климакса. Во время приливов обычно усиливается потоотделение, учащается пульс;

обсессивно-компульсивное расстройство – болезнь, которая вызывает навязчивые мысли и компульсивные действия: человек постоянно моет руки, определенным образом раскладывает предметы в доме;

паническое расстройство – у человека спонтанно возникают панические атаки;

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – тревожное состояние, которое вызывают стрессовые или страшные события.

Антидепрессанты могут вызывать легкие побочные эффекты: головную боль, тошноту, беспокойство, проблемы со сном и сексом. Обычно они длятся недолго – по мере того, как начнет действовать препарат, эти эффекты будут уменьшаться.

Привыкание к антидепрессантам

Антидепрессанты не вызывают привыкания. Но если резко прекратить лечение или пропустить несколько доз лекарства, может возникнуть синдром отмены.

Симптомы синдрома отмены

беспокойство;

проблемы со сном;

тошнота;

головокружение;

вялость;

потливость;

чувство раздражительности, беспокойства.

Эти симптомы часто бывают легкими и проходят сами, но иногда длятся несколько месяцев.

Ощущение зависимости от антидепрессантов часто возникает из-за того, что во время курса лечения человек чувствует себя хорошо, а после отмены симптомы депрессии могут вернуться. Это часто воспринимается не как признак возвращения расстройства, а как зависимость от препаратов.

Прежде чем прекратить прием антидепрессантов, нужно проконсультироваться с психотерапевтом.