Психолог Андрей Заец рассказал, есть ли правда в таких советах. Он объяснил, что у депрессии есть несколько составляющих.
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Какая бывает депрессия
Физическая активность помогает бороться только с одной из них. Это ключ к пониманию, почему кому-то тренировки помогают преодолевать депрессию, а кому-то – нет.
Это работает для какого-то процента выборки. В терапии это называют поведенческая активация,
– отметил психолог.
Если коротко, то у депрессии есть 3 "головы":
- биологическая – расстройство нейромедиаторов в мозге;
- психологическая – неспособность отстаивать свои границы;
- социальная составляющая – отчужденность, одиночество, чувство неполноценности.
"Физическая активность хорошо справляется с биологической частью. Происходит регуляция уровня возбуждения. При депрессии уровень возбуждения понижен", – объяснил специалист.
Одним из симптомов депрессии является неспособность подняться, что-то сделать, отсутствие воли, неспособность поднять конечность, чтобы, например, пойти сделать завтрак. Именно из-за физической активности, уровень возбуждения может подняться, и тогда человек испытывает больше жизненных сил. Тогда он способен на большее, в том числе и на заботу о себе.
"Но это работает не у всех, потому что две другие "головы" могут иметь большее влияние. Если тяжелая депрессия, то поведенческая активация – это просто выйти в сквер возле дома и сесть на лавочку. Это уже суперовая физическая активность", – добавил Заец.