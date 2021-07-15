Действительно ли бег помогает побороть депрессию: ответ психолога

Часто можно услышать советы в духе "иди в тренажерный зал или побегай и депрессия пройдет". Впрочем, это сложное состояние у человека. Оно может привести к разрушительным последствиям.

Психолог Андрей Заец рассказал, есть ли правда в таких советах. Он объяснил, что у депрессии есть несколько составляющих.

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Какая бывает депрессия

Физическая активность помогает бороться только с одной из них. Это ключ к пониманию, почему кому-то тренировки помогают преодолевать депрессию, а кому-то – нет.

Это работает для какого-то процента выборки. В терапии это называют поведенческая активация,

– отметил психолог.

Если коротко, то у депрессии есть 3 "головы":

биологическая – расстройство нейромедиаторов в мозге; психологическая – неспособность отстаивать свои границы; социальная составляющая – отчужденность, одиночество, чувство неполноценности.

"Физическая активность хорошо справляется с биологической частью. Происходит регуляция уровня возбуждения. При депрессии уровень возбуждения понижен", – объяснил специалист.

Одним из симптомов депрессии является неспособность подняться, что-то сделать, отсутствие воли, неспособность поднять конечность, чтобы, например, пойти сделать завтрак. Именно из-за физической активности, уровень возбуждения может подняться, и тогда человек испытывает больше жизненных сил. Тогда он способен на большее, в том числе и на заботу о себе.

"Но это работает не у всех, потому что две другие "головы" могут иметь большее влияние. Если тяжелая депрессия, то поведенческая активация – это просто выйти в сквер возле дома и сесть на лавочку. Это уже суперовая физическая активность", – добавил Заец.

Депрессия – это заболевание, при котором человек длительное время (не менее 2 недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие.