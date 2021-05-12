В 2017 году провели большое исследование, в котором были использованы данные 124 000 мужчин, проживающих в Европе и США. Ученые обнаружили в среднем 59-процентное сокращение количества сперматозоидов у западных мужчин за период с 1973 по 2011 годы. Темпы сокращения – около 2% в год.

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Но ученые из Гарвардской лаборатории GenderSci провели анализ спермограмм, которые использовались в исследовании. И пришли к выводу, что для паники нет оснований.

По мнению ученых, этот показатель может значительно варьироваться в пределах нормы. А много сперматозоидов не обязательно означает хорошее здоровье и высокую фертильность.

Что говорят ученые

Уменьшение количества сперматозоидов не означает снижения фертильности. Утверждение о том, что фертильность мужчин зависит от числа сперматозоидов, не подтверждено доказательствами.

Кроме этого, утверждение о том, что снижение численности сперматозоидов вызвано влиянием на эндокринную систему химических веществ тоже не подтверждено географическими и историческими паттернами распределения населения.

Исследователи говорят, что термины, которые использовали в исследовании 2017 года ("в частности западные" и "другие") необоснованны с научной точки зрения.

Статические обобщения затуманивают различия между жителями городов и сел, а также тот факт, что данных спермограмм среди мужчин, живущих в странах, названных "другими", очень мало.

Исследователи должны осторожно взвешивать варианты гипотез и выбирать язык и стиль, в котором они представляют свои идеи,

– говорится в сообщении.

Исследование могло быть манипулятивным

Ученые из Гарварда уверены, что метаанализ 2017 года использовали в своих целях сторонники правых взглядов и концепции превосходства белой расы. По их мнению, исследование сделано для того, чтобы обвинить иммигрантов и феминисток в том, что они якобы ставят под удар западную цивилизацию.